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İslahiye'de 29 Deprem Köy Evi Teslim Edildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde 6 Şubat depremleri sonrası yapılan 29 köy evi, düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi. Kaymakam Oğuztürk, güvenli konut çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımı tamamlanan 29 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

Anahtar teslim törenine İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İlçe Müftüsü Mustafa Demir, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Oğuztürk, devletin depremden etkilenen vatandaşların güvenli ve kalıcı konutlara kavuşması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesinin ardından Kaymakam Oğuztürk ve beraberindeki heyet, Şehit Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in ailesini, Kıbrıs gazisi İbrahim Doğan ve ailesini, ayrıca mahalle sakinlerinden Mecit Demir ile Halil Ateş'i evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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