İŞKUR'dan ÇOMÜ Öğrencilerine Kariyer Desteği

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğrenim gören gençlerin iş gücü piyasasına daha bilinçli ve donanımlı şekilde hazırlanabilmeleri amacıyla "İşkur Kampüs Faaliyetleri" sürdürülüyor.

Kariyer Planlama dersi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanı Eylem Karaca, öğrencilere Türkiye Çalışma ve İş Kurumu'nun faaliyet alanlarını, gençlere yönelik hizmetleri ve istihdamı destekleyen programları tanıttı.

Sunumda, İŞKUR'un iş arayanlara ve işverenlere sunduğu hizmetler, staj ve işbaşı eğitim programları, danışmanlık faaliyetleri ile kariyer planlama süreçlerinde gençlere sağladığı destekler hakkında bilgi verildi.