Haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğünden İşkodra Kurşunlu Camisi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İşkodra Kurşunlu Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının bölgedeki su baskınlarına karşı koruma sağladığını açıkladı. Osmanlı mimarisinin önemli bir eseri olan cami, yoğun yağışlara rağmen güvende kalıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İşkodra Kurşunlu Camisi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının, eseri bölgedeki su baskınlarına karşı koruduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Osmanlı mimarisinin Arnavutluk'taki en köklü eserlerinden İşkodra Kurşunlu Camisi'nin yoğun yağışlara rağmen güvenle ayakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında uygulanan koruma sistemi ve pompalar sorunsuz çalışarak, eseri bölgedeki su baskınlarına karşı koruyor. Bu süreçte gösterdiği duyarlılık için Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'ya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, restorasyon kapsamında uygulanan koruma sistemine ve camiye ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Herkes ne çıkacak diye bekledi, görenlerin ağzı açık kaldı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Herkes ne çıkacak diye bekledi, görenlerin ağzı açık kaldı
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Mario Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın

Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın