İskoçyalı Julieta Lorena Martinez, 'Kuruluş Osman' ile Müslüman Oldu

İskoçyalı Julieta Lorena Martinez, ATV'de yayınlanan Bozdağ Film imzalı "Kuruluş Osman" dizisinden etkilenerek, Müslüman oldu.

Bozdağ Filmden yapılan açıklamaya göre, Martinez diziyi izlerken Türk kültürüne duyduğu merakın ardından yaptığı araştırmalar sonucu Müslüman olmaya karar verdi.

İstanbul'a gelerek Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret eden Martinez, dizinin çekildiği mekanları gezdi ve platoda Kayı Obası'nı da görme fırsatı buldu.

Tesettüre de giren Martinez, ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde Türk dizilerini izlemeye başladığını aktararak, "Hikayeden, tarihten ve daha önce hakkında hiç bilgi sahibi olmadığım, duymadığım İslam hakkındaki bilgilerden çok etkilenmiştim. Bu durum beni Kur'an-ı Kerim okumaya yöneltti ve 'Kuruluş Osman'ı izledikten 2 yıl sonra şehadet getirdim ve Müslüman oldum." ifadelerini kullandı.

Martinez, Bozdağ Film Platoları'na gelmenin kendisi için ruhani bir yolculuk olduğunu belirterek, "Bozdağ Film Platoları'na gerçekten teşekkür ederim. Beni yeniden hayata döndürdüğü için. Tamamen yenilenmiş gibiyim. Buna bayıldım." açıklamasında bulundu.