Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde Çomu Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu köprünün bir ayağı yıkıldı ve ulaşım aseptik tedbirler gereği kapatıldı. Jandarma ve karayolları ekipleri olay yerine sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde debisi yükselen çay üzerindeki köprü, ayağının yıkılması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede son günlerde etkili olan yağışlardan ötürü Çomu Çayı'nın debisi yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesinden ötürü İskilip-Tosya kara yolu üzerindeki köprünün bir ayağı yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekiplerince yapılan incelemede köprüde yıkılma tehlikesi bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek köprü ulaşıma kapatıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, köprüyle ilgili güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Sürücüler için alternatif güzergah oluşturulduğunu belirten Polat, köprüyle ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
