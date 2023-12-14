İskilip'te oğlunu itekleyerek öldüren anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde oğlunu itekleyerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Menşure Arık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Cebrail Arık ise beraat etti.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde oğlunu surdan itekleyerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Menşure Arık (45) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı müebbede çevirdi. Tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.

Olay, 22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibi, 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Menşure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Menşure Arık tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Menşure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.

Menşure Arık'ın avukatı Mehmet Namlı, müvekkili Menşure Arık'ın hükme elverişli olmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı dikkate alan mahkeme heyeti Menşure Arık'ı, iki kez İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumu'na gönderildi. Kurum tarafından gönderilen iki raporda da Menşure Arık'ın 'İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu' belirtildi.

Menşure Arık ile tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu anne son kez savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti Menşure Arık'a altsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın mahkemedeki saygılı tutumunu göz önünde bulundurarak cezayı, müebbede çevirdi. Eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.