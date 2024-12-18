İskilip'te Filistinlilere Destek İçin Kermes Düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistinliler ve ilçedeki Kur'an kursları yararına 2 ayrı kermes düzenlendi.

İskilip Müftülüğünce ilçe merkezindeki 2 ayrı iş yerinde açılan kermeste çeşitli yöresel ürünler, yiyecek ve kıyafetler satışa sunuldu.

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Aynı zamanda İskilip Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu'na da destek olmayı istediklerini dile getiren Güllü, "İskilip Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimizin velilerince köyden süt ve süt ürünleri getirildi. Müftülük olarak hanım kardeşlerimiz, esnafımız ve bütün destek olanlara teşekkür ediyorum. Halkımız kermesimize yoğun ilgi gösterdi. Bereketli bir gün geçirdik. Rabbim herkesten razı olsun. Filistin'deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Kur'an'a destek veren Kur'an sevdalılarına selam olsun." dedi.

Kermesler, 20 Aralık'a kadar açık kalacak.