Çorum'da düğünlerde havaya ateş ettikleri belirlenen 11 kişi yakalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları tespit edilen 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca, düğün ve eğlencelerde silahla ateş eden kişilerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, düğünlerde silahla havaya ateş ettikleri belirlenen 11 kişi yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 7 tüfek ile yaklaşık 1200 mermi ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Kabahatler Kanunu'nun ihlali" suçlarından adli işlem başlatıldı.