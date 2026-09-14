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İskilip'te anız yangınlarında 20 bin dekar arazi zarar gördü

İskilip'te anız yangınlarında 20 bin dekar arazi zarar gördü
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Çorum'un İskilip ilçesinde son 6 günde çıkan anız yangınlarında 20 bin dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde son 6 günde çıkan anız yangınlarında 20 bin dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, anız yangınlarının yalnızca tarım arazilerine değil, toprağın verimliliğine, doğal yaşam alanlarına ve çevrenin ekolojik dengesine de olumsuz etki ettiğini vurguladı.

Yangınların, müdahalede bulunan itfaiye personeli, orman teşkilatı ve diğer görevli ekipler açısından ciddi risk oluşturduğunu belirten Çizikci, "Çevrenin korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından anız yakılmaması büyük önem taşımaktadır. Anızların toprağa kazandırılması, toprağın organik yapısının ve verimliliğinin korunmasına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyaran Çizikci, şunları kaydetti:

"Son 6 günde çıkan anız yangınlarında 20 bin dekar alan zarar gördü. Tüm vatandaşlarımızı anız yangınlarına karşı duyarlı olmaya, anız yakmaktan kaçınmaya ve herhangi bir yangın durumunda ilgili kurumlara derhal bilgi vermeye davet ediyoruz. Toprağımızı, doğal çevremizi ve geleceğimizi birlikte koruyalım."

Kaynak: AA
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