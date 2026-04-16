Çorum'da ambulans traktörle çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde hasta nakli yapan bir ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 72 yaşındaki traktör sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Emin Kocatürk (72) idaresindeki traktör ile Gürkan Duru yönetimindeki 19 BF 424 plakalı ambulans çarpıştı. Evden eve hasta nakli gerçekleştiren ambulans ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüsü Emin Kocatürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ambulans sürücüsü Gürkan Duru, ambulansta bulunan hasta ve bir sağlık görevlisinin ise yara almadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet KABA-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
