İskilip HEM, Hayat Boyu Öğrenme Festivalinde Çorum'u Temsil Edecek

İskilip HEM, Hayat Boyu Öğrenme Festivalinde Çorum'u Temsil Edecek
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İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi, 11-13 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Hayat Boyu Öğrenme Festivalinde, ahşap ve ayakkabı-saraciye alanındaki kursiyerlerinin eserlerini sergileyerek Çorum'u temsil edecek.

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi'nin (HEM), Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara'da düzenlenecek Hayat Boyu Öğrenme Festivalinde Çorum'u temsil edeceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Altındağ Millet Bahçesi'nde 11-13 Haziran'da yapılacak festivalde, halk eğitim merkezlerinin özgün çalışmaları sergilenecek.

Etkinliğe Çorum'dan İskilip Metin Alkan HEM de katılacak.

Sergide, İskilip HEM'de ahşap atölyesinde açılan ahşap teknolojisi ve ayakkabı-saraciye alanındaki kurslarda kursiyerlerin hazırladığı ahşap montaj elemanı çalışmaları, ahşap oymacılığı ve kakmacılığı, ahşap şekillendirme ve süsleme teknikleri, sedef el işlemeciliği, sedef kakma sanatı, el yapımı ayakkabılar ve saraciye ürünleri sergilenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, festivalin hem kursiyerlerin emeklerinin takdir edilmesi hem de geleneksel el sanatlarının daha geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli olduğunu bildirdi.

İskilip HEM'in bölgesel kültürü ve zanaatkarlığı ulusal düzeye taşımaya devam ettiğini vurgulayan Çağlar, bu tür organizasyonların, yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunduğu kaydetti.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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