Haberler

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden İsmet Uslu seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İsmet Uslu, 256 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Bekir Gedikli ise 137 oyda kaldı.

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden İsmet Uslu seçildi.

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, Atatürk Orman Çiftliği Düğün ve Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

Mevcut Başkan İsmet Uslu ile Bekir Gedikli'nin yarıştığı Genel Kurulda, odanın 620 üyesinden 400'ü oy kullandı.

Seçimde 256 oy alan Uslu, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Gedik ise 137 oy aldı. Seçimde 7 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz