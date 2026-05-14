İski, Ömerli Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Kaldırdı

(İSTANBUL) İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Havzası'nda, 2560 sayılı İSKİ kanunu gereği içme ve kullanma suyu kalitesinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yapılaşmaya izin verilmeyen göl mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında "zararlı yapı" olarak tespit edilen 49 yapı kaldırıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İSKİ ekipleri, havza mevzuatı doğrultusunda tespit edilen ve tutanak altına alınan 55 zararlı yapıyı, ilgililerine tebligat yolu ile bildirdi ve yasal süresi içerisinde kaldırılmasını talep etti. Verilen süre içerisinde 38 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 11 yapının yıkımı İSKİ yıkım ekibi tarafından gerçekleştirildi. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı bulunan 6 yapı için de mahkeme süreci sonunda işlemin yürürlüğe konması planlanıyor.

SON 7 YILDA BİN 695 YAPI KALDIRILDI

İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatında yer alan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotundan itibaren mesafeler belirlenerek oluşturuluyor. Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar "göl mutlak koruma alanı", 300 – 1.000 metre arası "kısa mesafeli koruma alanı" olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda inşa edilen yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor. Son 7 yılda Avrupa Yakası'nda bin 17, Anadolu Yakası'nda 670 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 695 yapı kaldırıldı. İSKİ, barajların su kalitesini koruma ve kirlenmesini önleme çalışmalarından biri olan kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.

