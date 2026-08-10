Haberler

Fatih'te 11-12 Ağustos'ta 8 Saat Su Kesintisi

Fatih'te 11-12 Ağustos'ta 8 Saat Su Kesintisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te, Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında depreme karşı güçlendirme ve esnek boru bağlantı parçası montajı çalışmaları nedeniyle 11 Ağustos 2026 Salı saat 22.00 ile 12 Ağustos Çarşamba saat 06.00 arasında bazı mahallelerde 8 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenen mahalleler: Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Seyyid Ömer Mahalleleri.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Fatih ilçesinde, "Sarayburnu-Münzevi Samatya" isale hattında yürütülecek depreme karşı güçlendirme ve montaj çalışmaları nedeniyle 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde bazı mahallelerde 8 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında, "depreme karşı dayanıklılığı artırma çalışmaları" gerçekleştirilecek. Esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında ilçedeki bazı mahallelere geçici süreyle su verilemeyecek.

Planlı kesinti, 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayıp 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar devam edecek. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde:

Cerrahpaşa Mahallesi

Haseki Sultan Mahallesi

Kocamustafapaşa Mahallesi

Sümbülefendi Mahallesi

Yedikule Mahallesi

Silivrikapı Mahallesi

Seyyid Ömer Mahallesi

Kaynak: ANKA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu

Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni...
Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Gözde tatil beldesi dün gece karanlığa gömüldü: Bakın nedeni neymiş
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat yaşadı

Görenleri şaşkına çeviren doğum: Çift başlı kuzu bir saat yaşayabildi
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da dehşet! Boş arazide kadın cesedi bulundu
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu