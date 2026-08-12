Haberler

İSKİ'den Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki deşarj iddiasına açıklama

İSKİ'den Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki deşarj iddiasına açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan denize kaçak atık su deşarj edildiği iddialarına yanıt verdi. Kurum, kolektör hatlarındaki tıkanıklık nedeniyle emniyet amaçlı deşarj yapısının geçici olarak devreye girdiğini, müdahale sonrası tesisin rutin çalışma düzenine döndüğünü açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan denize kaçak atık su deşarj edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İski, kolektör hatlarındaki tıkanıklık nedeniyle emniyet amaçlı deşarj yapısının geçici olarak devreye girdiğini ve müdahalenin ardından tesisin rutin çalışma düzenine döndüğünü bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), bazı basın-yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan "İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgedeki atık suların kolektör hatları vasıtasıyla 2003 yılından bu yana Küçükçekmece, Avcılar ve Bakırköy ilçelerine hizmet veren Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'ne iletildiği ifade edildi.

"POMPA HATLARINDAKİ TIKANIKLIK NEDENİYLE EMNİYET SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ"

Kanalizasyon toplama havzalarında biriken çamur ve üstübü gibi atıkların kolektör hatlarına intikal etmesi sonucu pompa hatlarında tıkanıklık yaşandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kanalizasyon toplama havzalarında biriken yoğun çamur, üstübü gibi malzemelerin ani olarak kolektör hatlarına intikali sonrasında pompa hatlarımızda tıkanıklık meydana gelmiş ve sistemin işletimini etkileyen geçici bir olumsuzluk yaşanmıştır. Bu süreçte, sistemde oluşabilecek taşkınların önüne geçilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bahse konu yerde bulunan emniyet amaçlı deşarj yapısı devreye girmiştir. Söz konusu deşarj yapısı, rutin işletme koşullarında atık su deşarjı amacıyla kullanılan bir yapı olmayıp yalnızca acil durumlarda can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla kullanılan emniyet amaçlı bir yapıdır."

Açıklamada, İSKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirdiği müdahale neticesinde pompa hatlarındaki tıkanıklığın giderildiği ve tesisin yeniden rutin çalışma düzenine kavuştuğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Engelli emekliler bunu bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda

Engelli emekliler bunu bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım