İSKİ'den Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki deşarj iddiasına açıklama

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan denize kaçak atık su deşarj edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İski, kolektör hatlarındaki tıkanıklık nedeniyle emniyet amaçlı deşarj yapısının geçici olarak devreye girdiğini ve müdahalenin ardından tesisin rutin çalışma düzenine döndüğünü bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), bazı basın-yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan "İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgedeki atık suların kolektör hatları vasıtasıyla 2003 yılından bu yana Küçükçekmece, Avcılar ve Bakırköy ilçelerine hizmet veren Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'ne iletildiği ifade edildi.

"POMPA HATLARINDAKİ TIKANIKLIK NEDENİYLE EMNİYET SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ"

Kanalizasyon toplama havzalarında biriken çamur ve üstübü gibi atıkların kolektör hatlarına intikal etmesi sonucu pompa hatlarında tıkanıklık yaşandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kanalizasyon toplama havzalarında biriken yoğun çamur, üstübü gibi malzemelerin ani olarak kolektör hatlarına intikali sonrasında pompa hatlarımızda tıkanıklık meydana gelmiş ve sistemin işletimini etkileyen geçici bir olumsuzluk yaşanmıştır. Bu süreçte, sistemde oluşabilecek taşkınların önüne geçilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bahse konu yerde bulunan emniyet amaçlı deşarj yapısı devreye girmiştir. Söz konusu deşarj yapısı, rutin işletme koşullarında atık su deşarjı amacıyla kullanılan bir yapı olmayıp yalnızca acil durumlarda can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla kullanılan emniyet amaçlı bir yapıdır."

Açıklamada, İSKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirdiği müdahale neticesinde pompa hatlarındaki tıkanıklığın giderildiği ve tesisin yeniden rutin çalışma düzenine kavuştuğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA