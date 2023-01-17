Kamyonette yüzlerce kilo uyuşturucu bulundu, İSKİ'den yanıt geldi: Araç idaremize ait olmayıp yüklenici bünyesinde çalışan şahsa aittir

Başakşehir'de üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu ve İSKİ ibaresi bulunan "bakım onarım aracı" yazılı kamyonette 112 kilo esrar bulunmasıyla ilgili açıklama geldi. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Araç idaremize ait olmayıp bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa aittir. Araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir." ifadelerine yer verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Başakşehir'deki bir adresi takibe aldı.Yapılan inceleme sırasında, takip edilen adrese gelen ve üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosu, İSKİ ibaresi ve "Bakım Onarım Aracı" yazısı bulunan kapalı kasa bir kamyonetten, farklı bir araca, içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin taşındığı belirlendi.

KAMYONETTE 112 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen polis, kamyonetin kasasında kolilerin içerisine gizlenmiş 112 kilo 190 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda, araçlarda bulunan 2 kişi ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. İBB logosu bulunan kamyoneti kullanan ve gözaltına alınan şüphelinin, İBB için hizmet veren taşeron şirketin bir çalışanı olduğu öğrenildi.

"ŞAHSA AİT BİR ARAÇTIR"

İSKİ, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İdaremizce yapılan inceleme neticesinde bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç, idaremize ait olmayıp, bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait bir araçtır. Ayrıca araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir. Konu hakkında gerekli yasal takibat hukuk müşavirliğimizce başlatılmış olup süreç idaremizce takip edilmektedir."