İSKİ'den Marmara Denizi'ne Atık Su Deşarjı İddialarına Yanıt

İSKİ'den Marmara Denizi'ne Atık Su Deşarjı İddialarına Yanıt
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İSKİ'den Marmara Denizi'ne Atık Su Deşarjı İddialarına Yanıt
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İSKİ, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su karıştığı iddialarını yalanladı ve tesisin atık suları arıtarak havzaya deşarj ettiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İski, Ambarlı ileri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su karıştığı iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne herhangi bir atık su deşarjı gerçekleşmemektedir" denildi.

Bazı basın yayın ve sosyal medya organlarının Ambarlı ileri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su karıştığı iddiaları üzerine İSKİ yazılı bir açıklama yaptı.  Açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su karıştığı iddialarına yer verilerek İSKİ'nin çevre kirliliğine sebep olduğu ifade edilmiştir.

Bahse konu olan Haramidere, İstanbul'un en geniş havzaya ait derelerinden biridir. Yağmurlu havalarda havzada yüzey akışına geçen yağmur suyu ile beraber tüm atıklar dereye taşınmaktadır. Dere havzasında bulunan ve sürüklenebilen tüm kil, silt ve mil denize ulaşmaktadır. Bu durum tüm derelerin deniz birleşiminde görülebilmektedir.  2009 yılında Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi henüz inşa edilmemişken derenin denize birleşim noktasında benzer görüntülerle karşılaşıldığı Google Earth uygulaması ile de tespit edilebilmektedir.

Şehir merkezlerindeki denizler ile derelerin birleşimlerindeki batık kısımlarda oluşan durumun önüne geçmek adına pompaj ile sirkülasyon sistemleri kurulmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise arıtmaya tabi tuttuğu atık suları, ileri biyolojik olarak arıtarak Haramidere'ye deşarj etmektedir. Bu nedenle derenin batık kısmında ihtiyaç duyulan sirkülasyon sistemine gerek kalmamaktadır. Tesisin iki deşarj noktasından SAİS kabinleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri sistemine her an data iletilmekte, istenildiğinde online numune alınarak da denetim imkanı sağlanmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne herhangi bir atık su deşarjı gerçekleşmemektedir.

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için şimdiden İdaremiz özkaynakları ile 2. kademe ihalesine de çıkılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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