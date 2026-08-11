İSKİ'den Küçükçekmece'de 8 Saatlik Su Kesintisi Uyarısı
İSKİ, deprem riskine karşı altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükçekmece'nin Tevfikbey ve İnönü mahallelerinde 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde 22.00-06.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı.
(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), deprem riskine karşı yürütülecek altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükçekmece'nin Tevfikbey ve İnönü mahallelerinde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan 500 milimetre çapındaki düktil font (DF) ana isale hattında deprem riskine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.
Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 06.00 arasında ilçede Tevfikbey Mahallesi ile İnönü Mahallesi'ne su verilemeyecek.