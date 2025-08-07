İSKİ'den Çevre Kirliliğine Karşı Yeni Proje: Riva Atık Su Tünelleri Kazı Çalışmalarına Başlandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından projelendirilen "Beykoz- Çekmeköy İlçeleri Riva Atık Su Tünelleri"nin kazı çalışmalarına başlandı.

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan katıldı.

Törende konuşan Aslan, İstanbul'un çevresini korumak için İSKİ ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte mücadele ettiklerini belirterek, şehrin altyapısını artan nüfus ve çağın gerekliliklerine göre planladıklarını söyledi.

Kazı çalışmalarına başlanan bu tüneller ile atık sulardan kaynaklı çevre, deniz ve dere kirliliği sorunlarını çözmek için adım attıklarını anlatan Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beykoz'un Örnekköy, Zerzevatçı, Mahmutşevketpaşa, Ali Bahadır ve Riva Mahalleleri ile Çekmeköy'ün Reşadiye Mahallesi'nden Riva Deresi'ne açıktan akan atık sular çevre kirliliğine yol açıyor. Bu atık sular, Riva Deresi'nden Karadeniz'e ulaşıyor, plajların su kalitesini de tehdit ediyor. Koku, görüntü kirliliği ve halk sağlığına yönelik riskleri bir arada barındırıyor. Yapılacak Mahmutşevketpaşa, Riva ve Reşadiye atık su tünelleriyle Beykoz ve Çekmeköy ilçelerindeki Riva Atık Su Havzası'ndan toplanan atık sular, planlanan Riva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne iletilecek. Bu sayede Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinden Riva Deresi'ne oradan da Karadeniz'e atık su karışmasına son vereceğiz."

Mahmutşevketpaşa tünelinin kazılarına başlandığını, Reşadiye Atık Su Tüneli kazısında ise ileri teknoloji tünel delme makinesi kullanacaklarını ifade eden Aslan, projenin maliyetinin 1 milyar 980 milyon lira olduğunu aktardı.

Aslan, göreve geldikleri 2019'dan bu yana İSKİ eliyle yapılan yatırımları anlatarak, bugüne kadar kentin altyapısına 202,2 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından delme işlemini gerçekleştirecek TBM cihazı şantiye sahasına indirildi.