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İSKİ Beykoz'da 10 Saat Su Kesintisi Yapacak

İSKİ Beykoz'da 10 Saat Su Kesintisi Yapacak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), deprem riskine karşı ana isale hattında yapılacak altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beykoz'un 6 mahallesinde 12 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 13 Ağustos Perşembe 08.00 saatleri arasında 10 saat su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintiden Bozhane, Öğümce, Göllü, Paşamandıra, Alibahadır ve Riva mahalleleri etkilenecek.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), deprem riskine karşı ana isale hattında yürütülecek altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beykoz ilçesindeki 6 mahallede 10 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını sağlayan ana isale hattında deprem riskine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması yapılacağını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 08.00 arasında belirlenen bölgelere su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELER

Planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle:

Bozhane Mahallesi

Öğümce Mahallesi

Göllü Mahallesi

Paşamandıra Mahallesi

Alibahadır Mahallesi

Riva Mahallesi

Kaynak: ANKA
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