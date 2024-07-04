İskenderun öğrencisi trafik güvenliği için ikincilik elde etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mete Taş, trafikte kask kullanım oranını arttırmaya yönelik geliştirdiği yazılımla TÜBİTAK yarışmasında ikincilik elde etti.

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Taş, "Kamera Destekli Kask Kontrol Sistemi ile Güvenli Sürüşler Projesi" hazırlayarak TÜBİTAK'ın 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.

Türkiye finallerine kalan Taş, ikincilik elde ederek geliştirdiği projeyle motosiklet sürücülerinin kask kullanım oranını artırmak istiyor.

Projesi sayesinde trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Taş, AA muhabirine, hayalinin yazılım mühendisliği olduğunu söyledi.

Taş, TÜBİTAK'ın yarışmasında ödül alan projesiyle ilgili "Sistemim, motosiklet sürücülerinden kask takanları ve takmayanları tespit ediyor. Eğer kask takmayan sürücüyü görürse, resmini ekrana yansıtıyor ve üzerinde bir sloganla farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum." dedi.

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Yelseli ise okulda özel ve yetenekli öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencisinin başarısını tebrik eden Yelseli, "Gerçekten bizler için çok büyük bir onur ve çok büyük bir gurur. Öğrencilerimiz daha çok bilim odaklı çalıştıkları için genelde hedeflerini sorduğumuzda daha çok böyle BAYKAR, ASELSAN ve HAVELSAN gibi yerlerde çalışmak istiyor." diye konuştu.