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İskenderun Limanı'ndaki yangında hurdaya dönen konteynerler kaldırılıyor

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İskenderun Limanı'ndaki yangında hurdaya dönen konteynerler kaldırılıyor

HATAY'ın İskenderun Limanı'nda depremden sonra çıkan yangında hurdaya dönen depodaki konteynerlerin kaldırılmasına başlandı.

HATAY'ın İskenderun Limanı'nda depremden sonra çıkan yangında hurdaya dönen depodaki konteynerlerin kaldırılmasına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Hatay'ın İskenderun Limanı'nın konteyner deposunda yangın çıktı. 3 gün süren yangın Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanırken yangın bölgesinde hurdaya dönen konteynerlerin kaldırılmasına başlandı. Ekipler, bir taraftan iş makineleriyle konteynerleri kaldırıyor, diğer taraftan da alanda temizlik yapıyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Limanı Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

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