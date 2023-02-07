İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sırasında devrilen konteynerler İskenderun Limanı'nda dün akşam saatlerinde büyük bir yangına neden oldu. İlçenin birçok noktasından görülen yangın gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen halen devam ediyor. TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.