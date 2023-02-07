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İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor

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10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sırasında devrilen konteynerler İskenderun Limanı'nda dün akşam saatlerinde büyük bir yangına neden oldu. İlçenin birçok noktasından görülen yangın gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen halen devam ediyor. TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor

YÜKSELEN DUMANLAR BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor

ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Limanı İskenderun Deprem Güncel Haberler

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