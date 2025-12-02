İskenderun Körfezi'nde Gökkuşağı Renk Cümbüşü

HATAY'da İskenderun Körfezi'nde etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu.

İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde yağmur başladı. İlçe merkezinde etkili olan yağışının ardından güneş açtı, İskenderun Körfezi'nde de gökkuşağı oluştu. Körfezde gerdanlık gibi duran renk şöleni sahilde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),('DHA)