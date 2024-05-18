Üye Girişi
Haberler

İskenderun Gençlik Festivali'nde Gülden Sahne Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Gençlik Festivali'nde Gülden, sevilen şarkılarını seslendirdi ve hayranları büyük coşku yaşadı. Gülden, sahnede Atatürk ve kahramanları minnetle andı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde Gülden sahne aldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı'nda İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Gülden, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gülden'in söylediği şarkılara eşlik eden hayranları büyük coşku yaşadı.

Gülden, sahnedeki konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklara emeği geçmiş tüm kahramanları minnetle andı.

Festival kapsamında yarın Berkay sahne alacak.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Gençlik Hatay Güncel Haberler

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title