İskenderun Gençlik Festivali'nde Gülden Sahne Aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde Gülden sahne aldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı'nda İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Gülden, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gülden'in söylediği şarkılara eşlik eden hayranları büyük coşku yaşadı.

Gülden, sahnedeki konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklara emeği geçmiş tüm kahramanları minnetle andı.

Festival kapsamında yarın Berkay sahne alacak.