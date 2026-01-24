MSB kaynaklarından 'İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını, bölgedeki askeri varlığın artırılacağını açıkladı.

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka Trabzon'a taşınacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan Amfibi Kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı 8 bine kadar çıkacaktır" denildi.