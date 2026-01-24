Haberler

MSB kaynaklarından 'İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağı iddialarını yalanlayarak, bölgedeki askeri varlığın artırılacağını duyurdu.

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka Trabzon'a taşınacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan Amfibi Kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı 8 bine kadar çıkacaktır" denildi.

