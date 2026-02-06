Hatay'da zeytin bahçesinde yangın
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde orman ve yerleşim yerine yakın bölgedeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İskenderun ilçesine bağlı Akarca Mahallesi yakınlarında Amanos Dağları'nın eteğindeki zeytin bahçesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel