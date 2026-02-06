Haberler

Hatay'da zeytin bahçesinde yangın

Hatay'da zeytin bahçesinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde orman ve yerleşim yerine yakın bölgedeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İskenderun ilçesine bağlı Akarca Mahallesi yakınlarında Amanos Dağları'nın eteğindeki zeytin bahçesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

Sessizliğini günler sonra bozdu, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
SGK ve BDDK'ya kritik atamalar

Gece yarısı iki kritik kuruma atama
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

Sessizliğini günler sonra bozdu, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik

Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı