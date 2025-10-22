Haberler

İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular arasında esrar ve sentetik maddeler bulunuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetimde O.C.Ç ve M.K'nin yapılan üst aramasında bir miktar esrar ele geçirilmesi üzerine polis soruşturmayı genişletti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu temin ettikleri öne sürülen İ.G ve H.S.A gözaltına alındı.

İ.G'nin ikametinde yapılan aramada 282 gram esrar, 39.5 adet sentetik ecza, 28,30 gram sentetik uyuşturucu, 1 kenevir ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden O.C.Ç ve M.K, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma" suçundan emniyette işlem yapılarak serbest bırakıldı, İ.G ve H.S.A ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
