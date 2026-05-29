Hatay'da trafikte araçtan inerek tartışan 3 kişiye 540 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte tartışan sürücü ve 2 yolcuya toplam 540 bin lira idari para cezası kesildi, sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu ve araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikteki tartışma görüntülerine ilişkin çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında ekipler, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde trafikte tartışan sürücü ve yolcuların kimliklerini tespit etti.
Ekipler araç sürücüsü H.Ç. ile yolcular A.K. ve K.A'ya 540 bin lira idari para cezası uyguladı.
H.Ç'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracı da trafikten men etti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli