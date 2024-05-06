Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da tescilli tarihi yapıda çıkan yangının nedeni araştırılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangının nedeninin titizlikle araştırıldığını bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangının nedeninin titizlikle araştırıldığını bildirdi.

Demiryürek, dün Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Binanın tescilli olduğunu belirten Demiryürek, şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizdeki tarihi eserlerden 'Catoni'nin Konağı' adlı tescilli yapı dün akşam meydana gelen yangın neticesinde tahrip olmuştur. Yangının çıkış sebebi titizlikle araştırılmaktadır. Binanın veya bulunduğu arazinin tescil amacı dışında kullanımı hiçbir şartta mümkün değildir."

İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Sefa Demiryürek Sefa Demiryürek İskenderun İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 54. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? Tarot Falı Nedir, Nasıl Yorumlanır ve Nasıl Bakılır? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Astrolojide Dolunayın Anlamı ve Etkileri: Hangi Burçları Daha Çok Etkiler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Külkedisi Sendromu Nedir ve Nasıl Kurtulunur? YSK kesin seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte YSK kesin sonuçlar CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Sivas'ta seçimler tekrarlanacak mı? 31 Mart yerel seçimlerine zaman tekrarlanacak, neden?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title