Hatay'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İskenderun'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlerken zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde alt geçitler suyla doldu. Belediye ekipleri, su basan caddelerde çalışma başlattı. Öte yandan yağış, gece saatleri itibarıyla etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı