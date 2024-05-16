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İskenderun'da özel gereksinimli bireylerin hakları ele alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Korkmaz tarafından düzenlenen seminerde, özel gereksinimli bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, özel gereksinimli bireylerin yasal haklarının ele alındığı seminer gerçekleştirildi.

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Korkmaz, İskenderun Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğince İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, eğitim, sağlık ve sosyal haklar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Korkmaz, dernek olarak deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Down Sendromu İskenderun Türkiye Hatay Sağlık Güncel Haberler

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