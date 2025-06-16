İskenderun'da Orman Yangınları Söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Aşkarbeyli ve Karayılan mahallelerinde çıkan orman ve çamlık alanındaki yangınlar, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iki mahallede ormanlık ve çamlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Aşkarbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Karayılan Mahallesi'nde çamlık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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