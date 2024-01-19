İskenderun'da Okul Önlerinde Denetim Yapıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, bazı okulların önünde ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, okul çevresindeki kişiler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, bazı okulların önünde ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, okul çevresindeki kişiler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.
Kaynak: AA / Güncel