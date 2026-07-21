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Hatay'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi'nde O.Y. idaresindeki 67 ADE 783 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
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