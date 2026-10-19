İskenderun'da motosiklet sürücüsü öldü, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı

İskenderun'da motosiklet sürücüsü öldü, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde kurtarılamadı, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Plakası öğrenilemeyen E.D. yönetimindeki hafif ticari araç, Numune Mahallesi'nde A.S.O. idaresindeki 31 BDC 463 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA