Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İskenderun'da motosiklet sürücüsü öldü, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İskenderun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde kurtarılamadı, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Plakası öğrenilemeyen E.D. yönetimindeki hafif ticari araç, Numune Mahallesi'nde A.S.O. idaresindeki 31 BDC 463 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı

Trafik magandası aracın camını kırdı: Çocuğun feryatları yürek burktu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi

Sarıgül soruşturmasında kritik saatler! 15 kişiye tutuklama talebi
Bursasporlu Iheanacho'dan Türkiye'de görülmemiş rekor

Biz ne izliyoruz! Türkiye'de görülmemiş rekor!
Ruanda Devlet Başkanı Kagame'yi eleştiren YouTuber, Uganda'da başı kesilmiş halde bulundu

Devlet başkanına kafa tutan YouTuber'ın başı kesilmiş cesedi bulundu!
Ağzına geleni saymış! Sergen Yalçın'ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde

Ağzına geleni saymış! Montella için söyledikleri yeniden gündemde
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı

İzleyenleri ikiye bölen oyun! Çekip paylaştılar, ortalık karıştı

Fransa'da protestoların ardından şaşırtan görüntü: Rolex saati çöpe atmışlar

Konteynerden servet çıktı! Binlerce Euro'luk saati çöpe atmışlar