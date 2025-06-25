İskenderun'da Kamu Arazisine Kaçak Yapı Yıkımı Sırasında Arbede

İskenderun'da Kamu Arazisine Kaçak Yapı Yıkımı Sırasında Arbede
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamu arazisine kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbede nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Yıkım sırasında zabıta ekipleriyle evdeki kişiler arasında gerginlik yaşandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu arazisine kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbedede 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Belediyesince, Meydan Mahallesi'ndeki tek katlı ruhsatsız yapıya ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkım çalışması başlatıldı.

Bölgeye yönlendirilen iş makinesine engel olmak isteyen evdeki kişiler ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Bu sırada çıkan arbedede 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ekiplere direnen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kamu arazisindeki evin iş makinesiyle yıkılmasının ardından bölgede temizlik yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.