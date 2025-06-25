İskenderun'da Kamu Arazisine Kaçak Yapı Yıkımı Sırasında Arbede
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamu arazisine kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbede nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Yıkım sırasında zabıta ekipleriyle evdeki kişiler arasında gerginlik yaşandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu arazisine kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbedede 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun Belediyesince, Meydan Mahallesi'ndeki tek katlı ruhsatsız yapıya ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkım çalışması başlatıldı.
Bölgeye yönlendirilen iş makinesine engel olmak isteyen evdeki kişiler ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Bu sırada çıkan arbedede 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ekiplere direnen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Kamu arazisindeki evin iş makinesiyle yıkılmasının ardından bölgede temizlik yapıldı.