İskenderun'da Hırsızlık Şüphesiyle Bir Kişi Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde TEDAŞ'a ait bir araçtan hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, ele geçirilen iş eldiveni ve elektrik kesme aparatı dikkat çekti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde TEDAŞ'a ait bir araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelisi İ.S'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde, iş eldiveni, elektrik kesme aparatı ve iş güvenliği elbiseleri ele geçirildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel