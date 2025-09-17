Haberler

İskenderun'da Hırsızlık Şüphesiyle Bir Kişi Gözaltına Alındı

İskenderun'da Hırsızlık Şüphesiyle Bir Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde TEDAŞ'a ait bir araçtan hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, ele geçirilen iş eldiveni ve elektrik kesme aparatı dikkat çekti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde TEDAŞ'a ait bir araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi İ.S'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde, iş eldiveni, elektrik kesme aparatı ve iş güvenliği elbiseleri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

Hamile olduğunu açıklamıştı, son halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı

KYK yurdunda odasının manzarasını görünce ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.