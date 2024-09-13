İskenderun'da Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nun anısına okul açıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nun ikiz çocukları ile hayatın kaybeden eğitimci eşinin anısına yaptırdığı Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu törenle eğitime kazandırıldı.

6 Şubat depreminde kaybettiği ikiz çocukları Zeynep (11) ile Deniz ve eşi Cavide Şahutoğlu'nu (44) kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nun yaptırdığı okulun açılışı geniş katılımla gerçekleştirildi. Pirireis Mahallesi'nde yaptırılan 12 derslikli Zeynep-Deniz-Cavide Şahutoğlu Ortaokulu açılış törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti ve CHP Hatay milletvekilleri, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depçi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ile Şahutoğlu ailesi, yakınları, davetliler, okulun öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Dr. Şahutoğlu, şunları söyledi. "Bölgemiz için doğal afetti. Ama bizler için koskocaman bir kıyametti. Çünkü o gün, bizim hayata tutkuyla bağlandığımız, yarınlara umutla baktığımız, hayallerini kurduğumuz, yaşam sevincini hayatımızın her anını hücremize kadar hissettiren canlarımızı yitirdik. Benim göz nurumu maneviyatımı Zeynep'imi, göğsümde çarpan güzel oğlum Deniz'imi ve hayatımın anlamı, idealist öğretmen Cavide'mi kaybettim. Dünyaya bakış açımda ve dünyama hayat veren bütün değer yargılarımı ne yazık ki bir buçuk dakikada kaybettim. Elbette bizimle beraber 11 ilde binlerce insanımız benzer acılar yaşadı. Bugün bu acıya kısmen merhem olmak, kaybettiğimiz canların yerine, onların ışığında, güneşinde, rehberliğinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bir ülkenin ancak ve ancak eğitimle, bilimle, irfanla çağdaşlaşabilir, muhasır medeniyetler seviyesine ancak ilmin ışığında yürüyebilir" felsefesiyle de katkı sunmak amacıyla böyle bir eğitim yuvasının inşasına karar verdik" dedi.

Vali Mustafa Masatlı ise, "6 Şubat ile beraber hayatımızın her alanında derin izler oluştu. Öncelikli olarak getiremeyeceğimiz canlarımıza, başta Zeynep, Deniz ve Cavide Şahutoğlu hanımefendi olmak üzere tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yılmaz Şahutoğlu, valiliğe gelerek gözünün nuru iki evladı ve hayat arkadaşı için bir okul yapmak istedi. Biz o zaman gerçekten çok duygulandık. Bu okullarımızda bundan sonra da nice Deniz'lerimiz, Zeynep'lerimiz inşallah yetişecek. Nice Cavide hocalarımız gibi hocalarımız da eğitim öğretim verip, bu necip milletimizin çocuklarını yetiştirecek. Sağ olsunlar o zaman protokolü imzalamıştık, bugün de o imzalamış olduğumuz protokol bugün somut olarak ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşımızda güzel bir eğitim tesisi olarak çıktı. Biz bu coğrafyada, bu topraklarda bu insanlarımızı, bu milletimizi tekrar eskisinden daha güzel, eskisinden daha güçlü hale getirmek zorundayız. Onun için birliğimizi beraberliğimizi ve dayanışmamızı da ne üst seviyede tutmak durumundayız" diye konuştu.

Vali Masatlı, bu okulu en başından itibaren şimdiye kadar her tür, ayrıntısıyla, projesiyle, planlaması ve yapımıyla uğraşan, başta Yılmaz Şahutoğlu olmak üzere, destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

Vali Masatlı Hayırsever Dr. Yılmaz Şuhutoğlu'na eğitime verdiği destekten dolayı plaket taktim etti. Protokol üyeleri, hayırsever aile fertleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek, okul hizmete girdi. Vali Masatlı, protokol üyeleri ve Dr. Şahutoğlu birlikte okul ile sınıfları gezdi, öğrencilerle bir araya geldi. (DHA

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(hatay),