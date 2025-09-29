Haberler

İskenderun'da Dinamit Patlatılması Kule Vinçin Düşmesine Neden Oldu

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaat sahasında patlatılan dinamit nedeniyle kule vinç inşaat halindeki binanın üzerine devrildi. Olayın görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde patlatılan dinamit nedeniyle sarsılan kule vinç, inşaat halindeki binanın üzerine devrildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Cebike Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre; bölgede temel açma çalışmaları sırasında dinamit patlatıldı. Bu sırada şantiyede bulunan kule vinç, sarsılarak yanındaki inşaat halindeki binanın üzerine düştü. Vincin düşüş anı, şantiyedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
