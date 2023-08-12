İskenderun'da depremde zarar gören içme suyu hattı onarıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) ekipleri, İskenderun ilçesinde depremde zarar gören 9 bin metrelik içme suyu isale hattının onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Karayılan, Azganlık, Sarıseki, Denizciler, Bekbele, Akarca ve Kavaklıoluk mahallerine su verilmeye başlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) ekipleri, İskenderun ilçesinde depremde zarar gören 9 bin metrelik içme suyu isale hattının onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

10 Ağustos Perşembe günü tüm hatların devreye alınması ile Karayılan, Azganlık, Sarıseki, Denizciler, Bekbele, Akarca ve Kavaklıoluk mahallerine su verilmeye başlandığını bildiren HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, "Yüzlerce metrelik dik yamaçlarda aylarca iğneyle kuyu kazar gibi çalıştık. Mahallelerimize su verebildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Değirmendere bölgesinde depremde ağır hasar alan 9 bin metre uzunluğundaki boru hatları ile ilgili çalışmalarının 7 mahallenin su sorununu ortadan kaldırdığına dikkat çeken Polat, "Mahallelerimize saniyede 140 litre suyun iletimini sağladık" diye konuştu.

Depremin ardından bazı kurumlarla özel sektörün Değirmendere su isale hattının ancak kapsamlı bir projeyle çok uzun bir zaman diliminde ve çok geniş bir ekiple devreye alınabileceğini belirttiklerini söyleyen Polat, "Biz de HATSU olarak sorumluluğu üstlenerek süratle kolları sıvadık. Dar kadromuzla, kısıtlı imkanlarımızla ve çok büyük fedakarlıklarla dağlık ve sarp kayalıkların olduğu alanlarda çalışmalarımızı tamamladık. Kimse bu sorunu çözmeye cesaret edemedi ama biz başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

Yığıntılar ve çöküntüler altında kalan şebekenin çok zarar gördüğünü anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Çalışma yaptığımız alan dik yamaçların ve sarp kayalıkların olduğu, çok tehlikeli ve riskli bir yer. Bölgenin dağlık ve engebeli olması ekiplerin erişimini ve çalışmalarını zorlaştırdı. Birçok yerde zorlu coğrafi şartlar altında tüm riskleri göze alarak özveriyle çalıştık. Çok şükür can ve mal kaybına sebep olmadan çok dikkatli işi tamamladık. Ekiplerimizin emekleri Hatay'ımızı ayağa kaldırmak ve yaralarımızı sarmak içindir. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." - HATAY