İskenderun'da Demir-Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İskederun Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Demir kesme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 işçi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden ağır yaralı olan Ömer Faruk Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Güleç'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.