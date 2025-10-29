İskenderun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Oğuzhan Koç Konseri ve Anadolu Ateşi Gösterisi
HATAY'ın İskenderun ilçesinde yenilenen sahilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç konseri ve Anadolu Ateşi gösterisi ile kutlandı. Bakan Murat Kurum'un açılışını yaptığı etkinlikte binlerce vatandaş bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bugün açılışı yaptığı İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi İlk Etap'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Bakanlık ve İskenderun Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalarda ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile Anadolu Ateşi sahne aldı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Cumhuriyet coşkusunu konser ve dans gösterisiyle yaşadı.
