İskenderun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Oğuzhan Koç Konseri ve Anadolu Ateşi Gösterisi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yenilenen ve bugün açılışı yapılan sahilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Oğuzhan Koç konseri ve Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle kutlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bugün açılışı yaptığı İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi İlk Etap'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Bakanlık ve İskenderun Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalarda ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile Anadolu Ateşi sahne aldı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Cumhuriyet coşkusunu konser ve dans gösterisiyle yaşadı.