Hatay'da iş yeri yangını
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapı malzemeleri satan bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangının sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel