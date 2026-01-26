Haberler

Hatay'da iş yeri yangını

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapı malzemeleri satan bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangının sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri: Sabırları taşırdılar

Beraberlik sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: Sabırları taşırdı
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta