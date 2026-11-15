İskenderun'da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 5 kişi yaralandı

İskenderun'da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun-Adana otoyolunun Bekbele mevkisinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ve beraberindeki 4 kişi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 BBN 884 plakalı otomobil, İskenderun- Adana otoyolunun Bekbele mevkisinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile beraberindeki 4 kişi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA