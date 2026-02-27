Haberler

Hatay İskenderun'da 600 yataklı devlet hastanesinin inşası devam ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 600 yatak kapasiteli devlet hastanesinin inşaatı sürerken, Vali Mustafa Masatlı inşaat alanında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 600 yataklı devlet hastanesinin inşası sürüyor.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, Cebike Mahallesi'ndeki hastanenin inşaatında incelemede bulundu.

Masatlı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastanede tamamlandığında 149 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağıyla 27 ameliyat salonu, 200 poliklinik, 12 görüntüleme odası, 40 fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi başta olmak üzere tam kapsamlı laboratuvarlar yer alacak.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
