İskender Pala, İran'da düzenlenen kitap fuarında konferans verdi

İran'da düzenlenen 35'inci Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkanı yazar Prof. Dr. İskender Pala, fuarda bir konferans verdi.

Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde kurulan fuar alanında bu yıl "Okuyalım, İnşa Edelim" sloganıyla" 35'incisi düzenlenen etkinlik sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standını ziyaret eden Pala, burada İran'daki okuyucularıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Pala, bunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği "Türk edebiyatı ve tarihi" konulu bir konferans verdi.

Konuşmasında, insanların sıklıkla "ben kimim ve nereye aitim" sorusunu sorduğunu anlatan Pala, "Ben kimim sorusunun en doğru cevabı tarihte yatar. Hangi medeniyete ve hangi millete ait olduğumuz bize güç verir." dedi.

Toplumların nereden geldiğine ve kim olduğuna dair bilgiyi elde edebilmek için tarihin okunması ve tarihi tartışmalar yapılmasının oldukça değerli olduğuna dikkati çeken Pala, "Çünkü tarih dilimizi, inancımızı ve kültürümüzü en iyi tanıtan kaynaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi doğru aktardığımızda birbirimize gülümseriz"

Yazdığı kitaplarda tarihteki önemli şahsiyetleri konu alan Pala, özellikle Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail gibi tarihte öne çıkmış şahsiyetlerin doğru şekilde yansıtılmasının önemini vurgulayarak, "Bu konuları bugün 1514 yılından 2024'e taşınmak tarihin işidir. Tarih doğru taşınmadığı zaman bizi kavga ettirir ancak doğru aktarıldığında birbirimize gülümseriz." diye konuştu.

Tahran'daki fuarı ziyareti ve konferansla ilgili AA muhabirine bilgi veren Pala, fuarı 20 yıl sonra yeniden ziyaret ettiğini ve diğer ülkelerdeki kitap fuarlarıyla karşılaştırdığında oldukça büyük bir fuarla karşılaştığını anlattı.

Fuarı umduğundan daha geniş ve kapsamlı bulduğunu dile getiren Pala, "Bu kadar geniş bir fuarla karşılaşacağımı, bu kalabalığı hiç hayal etmemiştim. Demek ki entelektüel seviye oldukça yüksek." dedi.

Pala, "Hakikaten büyük emek verilmiş bir fuar burası. Türk standı da oldukça etkili ve çok fazla ziyaretçi var. Tabi komşu ülke olmanın ve İran'da Türk dizilerinin fazla miktarda izleniyor olmasının ve Türkçe öğrenmek isteyenlerin getirdiği izdiham da oluyor." şeklinde konuştu.

Türkiye ile İran arasındaki telif hakları sorunu

Konferanstaki konuşmasında tarih, Türk romanı ve tarihi romanın geleceğini ele aldığını aktaran Pala, iki ülkenin kültürel alanda yapabileceği ortak çalışmalar olduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasında İran'ın Uluslararası Telif Hakları'na henüz üye olmamasından da kaynaklanan telif sorunu olduğunu belirten Türk yazar, "Mesela benim kitabımı, burada 5-6 yayınevi korsan basıp satabiliyor. Daha kötüsü herkes kendi kafasına göre çeviri yapıyor ve aynı kitabın 250 sayfalık çevirisi de var, 350 sayfalık da." dedi.

Bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Pala, Türk edebiyatına ait eserlerin dünya çapında yaygınlaşmasını sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "TEDA Projesi"nin önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Ülkede okuyan büyük bir kitle var ve biz de kendi eserlerimizi bu kitleye ulaştırmalıyız. Bu konuda TEDA Projesi de üzerine düşen görevi fazlasıyla yapıyor. TEDA'dan imkan sağlayıp birçok kitap çeviren insanlar var ama bunlar da yeterli değil. Belki yönlendirebilecek şekilde Türk edebiyatını ortak bir coğrafyadan ortak bir medeniyetin birikimi olarak daha kolay okuyabilecekleri ve kendilerinin hissedebilecekleri daha iyi bir edebiyat ortamı oluşturulabilir. Bu da zamanla olacaktır."

Pala, fuara katılımı sayesinde Türkiye ile İran arasında atılması gereken kültürel adımların neler olduğuna dair de fikirler edindiğini ve bu konuda çalışacağını sözlerine ekledi.

İskender Pala, ayrıca Türk yazar Sadık Yalsızuçanlar'ın Farsçaya çevrilen "Bir Ömer Hayyam Anlatısı" adlı eserinin değerlendirildiği bir panele de katıldı.