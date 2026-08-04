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Gaziantep'te İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te bir apartmanın dış cephesinde çalışan 30 yaşındaki İnanç Armağan, dengesini kaybederek iskeleden düştü. Ağır yaralanan Armağan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GAZİANTEP'te bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan (30) iskeleden düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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