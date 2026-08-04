Gaziantep'te İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan (30) iskeleden düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı