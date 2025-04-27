İŞKAD Yönetimi Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'yı Ziyaret Etti

Adana'da İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin ve üyeleri, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gergin beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Demirçalı ile bir araya geldi.

Ziyarette, Yüreğir'de kadınlara yönelik geliştirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKAD Başkanı Gergin, gelecekteki işbirlikleriyle kadınlara yönelik proje ve etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.