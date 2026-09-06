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Kozan'da Engelli Vatandaşa Saldırı: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Kozan'da Engelli Vatandaşa Saldırı: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
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Adana'nın Kozan ilçesinde C.D. (18), tartıştığı yüzde 45 işitme engelli Muhammed Sonbaş'ı (55) sokakta tekme ve yumrukla darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde C.D. (18), caddede tartıştığı yüzde 45 işitme engelli Muhammed Sonbaş'ı (55) tekme ve yumrukla darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan C.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 2 Eylül'de ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde meydana geldi. Caddede otomobiliyle seyir halindeki C.D. aracını durdurduktan sonra yolun ortasında bekleyen yüzde 45 işitme engelli Muhammed Sonbaş ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. C.D., tartışma sırasında Muhammed Sonbaş'ı tekme ve yumrukla darbetti. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine C.D., otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Evine dönen Sonbaş'ın yüzündeki morlukları gören ailesinin şikayeti üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kimliği ve adresi tespit edilen C.D., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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